Въезд и выезд в определенное время. По костанайским дачам принято решение

Сегодня состоялось заседание городского оперативного штаба, где в соответствии с решением государственной комиссии по обеспечению режима ЧП региональным оперативным штабом выработаны следующие правила:

Разрешить посещение дворовых площадок расположенных в жилых массивах, ежедневно с 09:00 до 20:00 часов. При этом детские площадки на постоянной основе будут обрабатываться силами военнослужащих призванных с 27 апреля по 15 мая.

Отделу по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, ЧС и гражданской защиты поручено обеспечить выдачу дезинфицирующих средств военнослужащим и установить контроль за их расходованием.

Разрешить членам дачных товариществ с 28 апреля беспрепятственно посещать дачные участки ежедневно в период времени с 06:00 до 08:30 часов и выезжать с 18:00 до 20:00 часов. В этих целях разрешается использовать личный транспорт. Члены дачных товариществ, при себе должны иметь удостоверение личности, членскую книжку дачного товарищества.

Организация дачного автобусного сообщения в период времени с 01 по 11 мая 2020 года будет обеспечена в количестве 12 автобусов на 12 маршрутах. На период действия ЧП проезд для дачников будет бесплатным.

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