Въезд и выезд в Костанайскую область будет запрещен

Сегодня состоялся брифинг о предпринимаемых мерах в Костанайской области.
Сегодня главным государственным санитарным врачом Костанайской области Владимиром Нечитайло подписано постановление об усилении мер по обеспечению безопасности насления Костанайской области в рамках исполнения Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения».
Запрещено проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа ТРЦ площадью более 2000 квадратных метров, кроме тех, кто реализует продукы.
«Запрещается посещать религиозные объекты с целью обрядов, молитвенных собраний.
Запрещаются пассажирские перевозки всеми видами автотранспорта в Акмолинскую, Карагандинскую, Актюбинскую и Северо-Казахстанскую области. Запрет автобусных перевозок, также микроавтобусами внутри области. Запрет выезда в РФ граждан РК, запрещен въезд на терртироию Костанайской облсти граждан других государств», — сообщил Владимир Нечитайло.
Передвигаться на своем транспорте и на такси можно.
Передвигаться на своем легковом транспорте и на такси между населенными пунктами в Костанайской области можно.
Ограничивается выход жителей Костанайской области из своих квартир и домов после 22.00
«Без причины выходить из квартиры не стоит. Ограничивается нахождение людей в парках и скверах. Массово не стоит собираться», — отметли Владимир Нечитайло.
Постановление вступает в силу с 22.00 31 марта.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.