Въезд и выезд в Костанайскую область будет запрещен

Запрещено проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа ТРЦ площадью более 2000 квадратных метров, кроме тех, кто реализует продукы.

«Запрещается посещать религиозные объекты с целью обрядов, молитвенных собраний.

Запрещаются пассажирские перевозки всеми видами автотранспорта в Акмолинскую, Карагандинскую, Актюбинскую и Северо-Казахстанскую области. Запрет автобусных перевозок, также микроавтобусами внутри области. Запрет выезда в РФ граждан РК, запрещен въезд на терртироию Костанайской облсти граждан других государств», — сообщил Владимир Нечитайло.

Передвигаться на своем транспорте и на такси можно.

Передвигаться на своем легковом транспорте и на такси между населенными пунктами в Костанайской области можно.

Ограничивается выход жителей Костанайской области из своих квартир и домов после 22.00

«Без причины выходить из квартиры не стоит. Ограничивается нахождение людей в парках и скверах. Массово не стоит собираться», — отметли Владимир Нечитайло.

Постановление вступает в силу с 22.00 31 марта.