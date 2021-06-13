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Вход в ЦОН по Ashyq. Костанайские ЦОНы будут работать без брони

О том, как будут работать ЦОНы Казахстана, рассказал председатель правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Адил Кожихов на своей странице в Facebook.

«Друзья, как вы знаете, с приложением Ashyq уже работают объекты предпринимательства, культуры и спорта. А теперь, по постановлению (№ 27 от 11 июня 2021 года) главного государственного санитарного врача и ЦОНы перейдут на прием клиентов через этот сервис. Казахстанцы с безопасным или нейтральным статусом смогут получать госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди. Вход в ЦОН по Ashyq будет доступен во всех городах страны. Каждому из фронт-офисов городов был выдан персональный QR-код для сканирования. QR-коды будут расположены на входе в здание. Благодаря этому, ЦОНы смогут не только принять большее количество клиентов, но и обезопасить своих сотрудников и посетителей. При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони у вас даже будет преимущество — вы сразу попадете к оператору в назначенное время. Если у вас не будет установлено данное приложения, на входной зоне ваш статус определят сотрудники ЦОНа по предоставленному вами ИИН. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами!», — сообщил Адил Кожихов.

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