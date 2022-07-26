Въезд в лес платный? Комментарий терринспекции Костанайской области

Наши читатели прислали фотографию с сообщением о том, что въезд в лес в районе КЖБИ платный.

«Лес за КЖБИ мостом. Ладно парковку, но и сам вход в лес, говорят, теперь платно. Законно ли это?», — спрашивает подписчик.

В Костанайской областной терринспекции лесного хозяйства и животного мира прокомментировали ситуацию. Накануне по этому поводу было совещание.

«Мы пригласили хозяйку территории, директора лесхоза и другие. Этот участок она взяла у лесхоза на 9 лет для культурно-оздоровительных мероприятий. Она хотела устраивать катание на лошадях, установить беседки, батуты поставить, осуществлять уборку и противопожарные мероприятия. Благие намерения она преследовала. Но при этом то, что она затраты несет за охрану, очистку мусора и хотела эти затраты как-то компенсировать. Мы со своей стороны сказали, что в государственный лесной фонд доступ должен быть свободный. То есть деньги вы можете брать за услуги, к примеру, батуты, катание на лошадях. Но у людей должна быть альтернатива, если человек пришел в лес и он хочет просто погулять, посидеть на траве и он должен это сделать бесплатно и доступ ограничиваться не должен. Она это поняла и оплаты производиться за входы в лес не будет», — сообщил руководитель Костанайской терринспекции лесного хозяйства и животного мира Рустем Каркенов.

В свою очередь, предприниматель сообщила, что никакой платы за вход в лес они не взымали. Речь шла об оплате в 300 тенге за одно парковочное место.

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