Вход в рестораны только для «зелёных» равносилен локдауну

В минувшие выходные казахстанцев с «синим» статусом в Ashyq не пускали в магазины и рестораны. Так называемый синий статус у тех граждан, которые не переболели коронавирусом и не получили прививки. Согласно постановлению главного санитарного врача, объекты бизнеса могут работать в выходные, но посещать их разрешается лишь вакцинированным. В сети появилось немало роликов, где люди недовольны такими карантинными ограничениями, сообщает «31 канал».

В Караганде правило свободного посещения объектов бизнеса гражданами с «зелёным» статусом работает уже вторые выходные. Наталью Радугу сначала с ребёнком не впустили на рынок, когда она хотела купить школьную форму, а затем – в торговый дом. Женщина вызвала полицию и намерена судиться, передает informburo.kz

«Прежде всего нарушаются мои конституционные права, – заявил карагандинка. – Причём необоснованно нарушаются. Поэтому у меня претензии и к руководителям данных торговых центров, не без их ведома наверняка охранники это делали». Подписывайтесь на наш Telegram-канал с новостями

Руководители многих объектов бизнеса вовсе отказались работать в выходные, так как не захотели делить своих посетителей на «синих» и «зелёных». Остальные терпят убытки. Ведь по словам управляющей рестораном Евгении Шуваловой, если в компании друзей у одного из них «синий» статус, они все разворачиваются и уходят. Это сказывается и на репутации заведения.

«Коммунальные услуги мы оплачиваем 100%. Содержать комплекс в целом, работать в воскресенье или субботу на какой-то 20-процентной деятельности очень невыгодно. Мы все просто останемся без работы», – пожаловалась управляющий менеджер ресторана Евгения Шувалова.

Пандемии и связанных с ней ограничениё уже не выдержали сотни объектов малого и среднего бизнеса. Крупные компании пока на плаву, но в тех же ресторанных сетях из-за ограничений в выходные дни теряют большую часть прибыли и квалифицированный персонал.

«Министерство финансов хочет снять ограничения на проверки малого и среднего бизнеса. Якобы уменьшилось количество налогов. Конечно, уменьшилось! У нас товарооборот упал в 2-3 раза, потому что локдаун выходного дня был. Для нас это тоже локдаун – «зелёный» статус», – сообщил владелец сети ресторанов Юрий Негодюк.

Бизнесмен уверен, что вся отрасль ресторанного бизнеса из-за таких решений откатится лет на пять назад. Гастрономия высокого уровня, к которой так долго стремились, сойдёт на нет и вернётся к дешёвому и некачественному общепиту.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.