Заместитель министра труда и соцзащиты Аскар Биахметов рассказал, возможно ли прожить в Казахстане на 85 000 тенге в месяц без подработок.

На уточнение о том, достойна ли зарплата в 85 тысяч, вице-министр ответил, что это минимальная ставка для неквалифицированных работников, закреплённая законом.

«Я хочу сказать, что минимальная заработная плата — это минимальная ставка для оплаты труда неквалифицированных работников, установленная на законодательном уровне. То есть, чем выше уровень профессиональных знаний, квалификации, навыков, соответственно, тем выше размер заработной платы. Это зависит от образования, это зависит от направления работы, чем занимается человек. То есть для повышения доходов человек на протяжении жизни должен регулярно повышать уровень квалификации, то есть осваивать новые навыки, как я до этого ответил, для этого, мы тоже об этом сказали, что запущена наша информационная платформа онлайн обучение «Скилс-Енбек, где размещено более 1300 курсов, из них более 340 на бесплатной основе», — сказал Аскар Биахметов.

«Вы могли бы прожить на минимальную зарплату хотя бы месяц без дополнительных доходов?», — спросили министра.

«Это зависит от разных факторов , чем человек занимается, количество в семье человек…ну, тут много факторов», — заключил вице-министр.

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