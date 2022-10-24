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Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан

В Казахстане планируют выдавать вид на жительство иностранцам, инвестировавшим в экономику страны 300 тысяч долларов.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz.

«На данном этапе ведется работа по разработке законопроекта, направленного на предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в экономику Казахстана более 300 тысяч долларов, с правом получения вида на жительство«, — сообщил Жумангарин, отвечая на депутатский запрос фракции «Ак жол».

Министр пояснил, что будут учитываться прежде всего инвестиции в основной капитал действующих предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, новых технологий и оказание услуг, то есть именно те инвестиции, которые принесут дополнительные финансовые поступления в бюджет в виде налогов, создание новых рабочих мест и так далее.

Жумангарин пояснил, что правительство в целом на постоянной основе ведет работу по улучшению инвестиционного климата в Казахстане.

«В целях упрощения процедуры получения инвесторской визы для нерезидентов-инвесторов внесены изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию в части регламентирования и сокращения срока выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Казахстана, с 5 до 3 рабочих дней», — отметил министр.

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