Видео давки во время раздачи гумпомощи в Костанайской области прокомментировали в акимате

Жители села Аманкарагай в Костанайской области, пострадавшие от лесного пожара, рассылают видео с беспорядочной раздачей гуманитарной помощи. На кадрах, снятых очевидцем, помощь людям раздают прямо из фуры без каких-либо списков, передает Tengrinews.kz.

На видеозаписи — столпотворение людей, которые толкают друг друга, пытаясь взять продукты из фуры. При этом люди кричат, падают, наступают ногами на упавший мешок с солью. В какой-то момент гуманитарную помощь начинают кидать из фуры прямо в толпу.

Как рассказал аким Аманкарагая Байтемир Исмаилов, гуманитарную помощь в село везут со всего Казахстана. И в большинстве случаев всю раздачу помощи контролирует непосредственно акимат. Но есть, по словам акима, и те, кто самостоятельно приезжает с гуманитарным грузом и бесконтрольно раздает продукты и вещи всем подряд.

«Спасибо всему Казахстану за гуманитарный груз. К нам когда фура приходит, я записываю, откуда она, кто старший, беру номер телефона, что привезли, сколько тонн, я потом передаю список в районный акимат, они формируют общий список. Этот учет мы ведем. Перед тем как груз придет, нам сообщают, поясняют, что груз пришел, к примеру, из Алматы. Потом они подгоняют фуры, мы с волонтерами помогаем разгружать, разгружаем все на склад, они передают нам по акту помощь, сколько тонн, все как положено. Так должно быть. Мы принимаем, считаем, благодарим, кормим, поим, прощаемся, и они уезжают. Но вот некоторые фуры приезжают, мы их начинаем, допустим, разгружать, они приостанавливают разгрузку и начинают прямо из кузова выбрасывать людям помощь. Но этого нельзя делать так, это получается там все бегут: и погорельцы, и люди со стороны, хватают, создают ажиотаж. Это некрасиво, не так все должно быть. Получается, честно скажу, те, кто привез груз, сами себя пиарят. Они себя фотографируют на фоне людей: вот, мы раздаем. Они в наше положение не входят, что есть люди, которым положено это все, что до них не доходит помощь. Так нельзя делать!» — делится аким села Байтемир Исмаилов.

Сейчас у акимата есть три списка нуждающихся, которые получают гуманитарную помощь. И это не только погорельцы.

«91 семья — это погорельцы. Мы знаем их фамилии, имена, отчества, номера телефонов, сколько детей в семье, что сгорело. Второй список — это частично погоревшие, это те, у кого дома остались, а постройки — дворы, бани — сгорели. Их у меня 70. И третий список — малообеспеченные, многодетные, инвалиды, одинокие пенсионеры, опекуны — 169 человек по списку. Вот три списка. Малообеспеченным мы разовую акцию делаем, они пришли к нам — мы им тоже помощь дали. А погорельцев мы должны 3 месяца обеспечивать продуктами, пока им дома не построят. Понимаете? А вот приезжают такие, себя пиарят, а потом ко мне люди приходят и спрашивают, почему им дали, а нам нет. Сеют вражду. Так не должно быть! Ну сдайте по-человечески нам в склад, мы примем и потом раздадим, отчитаемся, приложим списки, видео, фотоматериал, роспись поставим. Например, из Актобе привезли баранов, одного барана на четыре семьи. Они тоже сами раздают, сами изъявили желание, но потом ко мне приходят люди и говорят, почему четыре человека взяли не погорельцы, а состоятельные люди? Вот видите, как получается», — отмечает аким Аманкарагая.

Байтемир Исмаилов просит волонтеров и тех, кто привозит гуманитарный груз, действовать централизованно и не создавать ажиотаж у населения. Тем более что продуктов и вещей уже привезли с избытком.

«У нас уже избыток продуктов. Продуктов хватает. В холодильниках у нас лежит мясо, продукты на складах. Нам нужны стройматериалы: профлист, гвозди, молотки, доски. Потому что у нас есть частично погоревшие. Дома сохранились, но пристройки, заборы сгорели, надо это восстанавливать».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.