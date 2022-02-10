Видео дня: почему нужно чистить машину от снега полностью

Зимой можно регулярно наблюдать водителей, которые ездят в «сугробах» на колёсах. Мало того что у таких автомобилистов чаще всего ограничена обзорность, так неочищенные машины то и дело теряют на дороге куски снежного наста, передает kolesa.kz

В лучшем случае он попадает под колёса идущего сзади транспорта, ну а один из худших вариантов попал в минувшие выходные в поле зрения видеорегистратора в американском городке Олбани, что расположен в штате Нью-Йорк.

Машина с регистратором на борту двигалась по трассе I-90 на скорости около 80 километров в час, когда по левому ряду её обогнал кроссовер Chevrolet Equinox, с крыши которого и отлетело целое полотно снежного наста. Угодил кусок аккурат в лобовое стекло автомобиля. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

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