Видео о списании кредитов казахстанцев распространяют в сети

В Казнете распространяется видео, в заголовке которого сказано, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании 90% всех потребительских кредитов, выданных населению. Эта информация недостоверна, сообщает stopfake.kz.

Такой указ президент Казахстана не подписывал. Более того, в самом видео речь идет не об указе главы государства, а о законопроекте о банкротстве физических лиц, который ранее разъяснял вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Проект не предусматривает списания 90% кредитных займов. Он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам.

В частности, законопроект предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источника дохода у должника нет, то проект предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство.

Завлекающий заголовок фейкового видеоролика рассчитан на привлечение внимания пользователей и на достижение большего количества просмотров. Зачастую информация в таких заголовках намеренно искажается, а факты преувеличиваются, говорится в сообщении.

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