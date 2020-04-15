Видео поваленных деревьев в Сосновом бору обсуждают в социальных сетях

В редакцию Алау жители Костанайской области оправляют фотографии и видео поваленных после бурана деревьев в лесах Соснового бора.

Сильный буран прошел в Костанайской области 7 апреля. В тот день ветер обрывал провода электросетей, повалил множество деревьев. Жители области интересуется, когда власти примут меры и проведут уборку и расчистку лестной территории. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области прокомментировал данную ситуацию.

«В результате сильного ветра с мокрым снегом хвойным лесным насаждениям Костанайской области был нанесен серьезный ущерб. Согласно лесного Кодекса РК проведение работ по очистке территорий лесного фонда от пострадавших деревьев выполняется только с разрешения Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии, природных ресурсов РК. Для устранения последствий причиненных природной стихией, потребуется определенное время, установленное законодательством РК. Убедительно просим население с пониманием отнестись к данной проблеме. Учреждениями лесного хозяйства все необходимые работы ведутся»,- сообщили в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Также сообщается, что с 6 апреля на территории области объявлен пожароопасный период. Для возможности доступа к тушению пожаров, в первую очередь, будут расчищаться от завалов дороги, проезды, противопожарные разрывы, места отдых населения.

На данный момент ведутся работы по подсчету и обмеру пострадавших деревьев для последующего получения разрешения на их уборку.

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