Видео с таблетками из пластика распространяют в мессенджерах

В мессенджерах распространяется видео. Женщина утверждает, что в таблетки глюконата кальция добавляют опасный пластик, оседающий во внутренних органах. По словам автора ролика, от этого препарата умирают дети.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Это не так.
Вывод об опасном составе таблеток женщина жительница Алматы делает из проведенного в домашних условиях эксперимента. Она положила несколько таблеток глюконата кальция на газовую конфорку и обнаружила, что они стали выделять грязно-серую пену, ползущую во всех направлениях.
На самом же деле это вполне объяснимая химическая реакция, демонстрирующая разрушение карбоната кальция при нагревании. Дело в том, что при нагревании он распадается на углерод, оксид кальция, углекислый газ и воду. Серый цвет «змей» обусловлен белым оксидом кальция и черным углеродом, а пористую структуру и «рост» обеспечивает углекислый газ.
Такой эксперимент в народе называется «фараонова змея», и из-за простоты исполнения и зрелищности его часто показывают детям во время различных научно-популярных шоу и программ.
Готовые наборы для проведения такого опыта в домашних условиях можно найти в детских магазинах.
Несмотря на популярность опыта и весьма простое объяснение, некоторых людей серые «змеи» пугают. Из-за этого опыт периодически снимают на видео и выкладывают в Сеть с различными предупреждающими подписями. К примеру, в 2019 году такой ролик распространялся в Казнете с подписью: «Люди, не покупайте китайские таблетки для похудения». А в 2021 году видео с горящим глюконатом кальция стали вирусными на Украине.
На самом же деле никакой опасности в себе глюконат кальция не таит. В этом можно убедиться, ознакомившись с инструкцией препарата. Никаких серьезных побочных эффектов при правильном приеме он не вызывает и тем более не ведет к смерти.
Из этого следует, что распространяемое сообщение о том, что в таблетках глюконата кальция содержится опасный пластик, – фейк.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: