Видео с таблетками из пластика распространяют в мессенджерах

В мессенджерах распространяется видео. Женщина утверждает, что в таблетки глюконата кальция добавляют опасный пластик, оседающий во внутренних органах. По словам автора ролика, от этого препарата умирают дети.

Это не так.

Вывод об опасном составе таблеток женщина жительница Алматы делает из проведенного в домашних условиях эксперимента. Она положила несколько таблеток глюконата кальция на газовую конфорку и обнаружила, что они стали выделять грязно-серую пену, ползущую во всех направлениях.

На самом же деле это вполне объяснимая химическая реакция, демонстрирующая разрушение карбоната кальция при нагревании. Дело в том, что при нагревании он распадается на углерод, оксид кальция, углекислый газ и воду. Серый цвет «змей» обусловлен белым оксидом кальция и черным углеродом, а пористую структуру и «рост» обеспечивает углекислый газ.

Такой эксперимент в народе называется «фараонова змея», и из-за простоты исполнения и зрелищности его часто показывают детям во время различных научно-популярных шоу и программ.

Готовые наборы для проведения такого опыта в домашних условиях можно найти в детских магазинах.

Несмотря на популярность опыта и весьма простое объяснение, некоторых людей серые «змеи» пугают. Из-за этого опыт периодически снимают на видео и выкладывают в Сеть с различными предупреждающими подписями. К примеру, в 2019 году такой ролик распространялся в Казнете с подписью: «Люди, не покупайте китайские таблетки для похудения». А в 2021 году видео с горящим глюконатом кальция стали вирусными на Украине.

На самом же деле никакой опасности в себе глюконат кальция не таит. В этом можно убедиться, ознакомившись с инструкцией препарата. Никаких серьезных побочных эффектов при правильном приеме он не вызывает и тем более не ведет к смерти.

Из этого следует, что распространяемое сообщение о том, что в таблетках глюконата кальция содержится опасный пластик, – фейк.

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