Видео сильного пожара сняли жители района в Костанайской области

Происшествие случилось 2 мая. Видео пожара нам прислали подписчики.

Факт прокомментировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 2 мая около 16:00 часов произошел пожар по улице Карабаева 27, в селе Убаган Узункольского района.

«Горел сарай на площади около 70 квадратных метров. Расстояние до пожарной части №19 села Узунколь 70 километров. Согласно «Плана привлечения сил и средств на тушение пожаров на территории Узункольского района», пожар был потушен силами КХ «Мирас». Всего в тушении пожара участвовало 15 человек. Жертв и пострадавших не имеется», — сообщили в пресс-службе.

В ликвидации пожара силы и средства ДЧС не задействованы, так как сообщение о пожаре не поступало.

Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем.

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