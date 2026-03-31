Видео жестокого избиения костанайского полицейского появилось в сети

В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано жестокое избиение сотрудника полиции в Костанае. На кадрах видно, как группа агрессивно настроенных мужчин, предположительно находившихся в состоянии алкогольного опьянения, нападает на правоохранителя и применяет к нему физическую силу.

Конфликт произошёл из-за замечания

По предварительной информации, полицейский находился вне службы и сопровождал своих малолетних детей. Он сделал замечание гражданам за нарушение общественного порядка, после чего ситуация резко обострилась.

В ответ мужчины перешли к открытому насилию и напали на сотрудника полиции.

Нападавшие задержаны

Все участники инцидента были оперативно установлены и задержаны. В настоящее время по факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.

Реакция правоохранительных органов

В правоохранительных органах подчёркивают, что подобные действия являются грубым нарушением закона и будут пресекаться максимально жёстко.

Посягательство на сотрудника полиции квалифицируется как серьёзное преступление и влечёт уголовную ответственность.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Новая схема мошенников: казахстанцев заманивают «цифровым тенге» Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с ложными инвестиционными предложениями с...

Новые автобусы вышли на линии: как меняется транспорт Костаная Жители Костаная уже начали пользоваться новыми автобусами. Один из городских перевозчиков, обслуживающий маршруты №5, 11,...