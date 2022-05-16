Видеоигры помогают повысить интеллект детей — исследование

Ученые обнаружили положительное влияние видеоигр на развитие интеллекта у детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Исследователи из Каролинского института Швеции провели психологические тесты на более чем 5000 детей в США в возрасте от 10 до 12 лет, чтобы оценить их общие когнитивные способности.
По результатам исследования выяснилось, что показатель IQ участников, посвящавших видеоиграм больше времени, увеличился в 2,5 раза больше, чем у остальных. При этом ученые не заметили влияния ТВ и социальных сетей на развитие интеллекта.
«Дети, которые играли больше, показали наибольший прирост интеллекта через два года. Это свидетельство полезного влияния видеоигр на интеллект», — сказал профессор когнитивной неврологии Каролинского института Торкель Клингберг.
Ученые также учитывали генетические отличия детей, которые могли повлиять на их интеллект, а также те, что могли быть связаны с образованием и доходом родителей. По их словам, например, дети, рожденные с определенными генами, могут быть более склонны смотреть телевизор и иметь проблемы с обучением.
Ранее ученые пришли к выводу, что в период карантина и локдауна дети стали больше времени проводить в четырех стенах и за гаджетами, что сказалось на их умственном развитии.
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