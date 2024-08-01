Видеонаблюдение в школах: внесены изменения

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МВД подготовило приказ, которым вносится изменение в Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.
В частности, изменено определение понятия «Система видеонаблюдения».
В предлагаемой редакции Система видеонаблюдения – это совокупность камер видеонаблюдения, линий передачи данных, программных и технических средств и хранения видеозаписей, а также программных или технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.
В действующей редакции Система видеонаблюдения – это совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о состоянии объекта и его безопасности.