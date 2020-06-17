Видеосъемку судебного разбирательства сторонам процесса отдавать не будут

С понедельника в силу вступят изменения, которые произошли в гражданском процессуальном кодексе. Теперь судья сможет проявить инициативу, вызвав новых людей для пояснений по делу. А еще участникам гражданского процесса больше не будут выдавать на руки видеозапись судебного разбирательства, чтобы не допустить ее появление в интернете, передает alau.kz

В процедуре судебных разбирательств по гражданским делам произошли изменения. Они вступят в силу в следующий понедельник и в основном касаются роли судьи. Она станет более активной. Например, судья может сам потребовать у сторон дополнительные доказательства или по своей инициативе вызвать новых людей на слушание, чтобы те прояснили пробелы в деле. Такая помощь от судьи станет особенно важной для простого человека. Ведь когда он вступает в спор с гос.органами и предприятиями с сильными юристами, то может что-нибудь упустить и решение сложится не в его пользу. Еще одно изменение касается заключительной речи судьи при вынесении решения.

«Уже после оглашения решения судья обязан объяснить, почему он пришел именно к такому решению. То есть и правовое обоснование, и правовые последствия принятого решения. Действенная очень мера, которая я думаю, будет способствовать сокращению числа обжалуемых решений. Потому что если человеку объяснили, почему суд пришел к такому выводу, возможно, он поймет, что дальнейшее обжалование бессмысленно, невыгодно, пустая трата времени»,- сообщила судья судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда Галина Зинина.

Следующее изменение касается аудио и видеосъемки, которая велась в суде. Теперь стороны смогут забрать на руки только аудиозапись. С видео им разрешат лишь ознакомиться. Это сделано из-за того, что многие участники процесса выкладывают видео в интернет и тем самым нарушают права своих оппонентов. С 22 июня это им сделать не удастся.

«Судья по согласию сторон вправе после окончания рабочего времени продолжить судебное разбирательство, вынести судебное решение и огласить его. Это тоже новелла. Я думаю, она тоже будет способствовать скорейшему разрешению дел, потому что особенно в мегаполисах сторонам даже добираться лишний раз на судебное заседание на следующий день просто проблематично»,- поделилась судья.

Среди ряда изменений есть и еще одно. Это время, которое дается на примирение сторон перед самим гражданским разбирательством. Его увеличили с 5 до 10 дней. А если стороны не придут к согласию, то решать их спор будет тот же судья, что и пытался их помирить. А это раньше не допускалось.

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