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Видеосказки разных народов мира для детей на двух языках готовят в библиотеке Алтынсарина

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Сказки разных народов мира теперь есть в интернете. В библиотеке имени Ибрая Алтынсарина запустили необычный проект. Сотрудники записывают малоизвестные сказки и загружают все на свои страницы в соцсетях. Это и видеорассказы, и даже театральные постановки с игрушками. Сказка найдется по душе каждому ребенку и родителю, передает alau.kz

Видеосказки, каждую неделю сотрудники областной библиотеки имени Ибрая Алтынсарина выкладывают в социальные сети (Instagram , Faсеbook, Blog Yvision. Маленькие читатели могут познакомиться с казахскими и зарубежными рассказами в современном формате. К примеру, сказки казахского народа специалисты полностью читают, меняют голоса и вживаются в роль. А вот с зарубежными делают даже театральные постановки.

«Мы решили окунуть наших маленьких читателей не только в сказки казахского народа, но и зарубежные. Два раза в месяц я с помощью игрушек обыгрываю сказки разных народов. Все это на казахском языке. Конечно, здесь гораздо сложнее. Потому что нужно найти и игрушки подходящие, которые станут героями и сократить саму сказку, при этом оставив смысл», — поделилась заведующая отделом Костанайской обалстной библиотеки для детей и юношества им.И.Алтынсарина Зоя Кенжигарина.

Готовиться к такой постановке сложно, но интересно, говорит Зоя Кенжегарина. Это занимает день, два, а то и больше. Такая необычная идея возникла, когда все ушли на карантин. Чтобы не потерять своих читателей, специалисты начали придумывать, какой проект может заинтересовать малышей. И тогда-то они поняли, что, к сожалению, в интернете не так много сказок на казахском языке, а видео так вообще вряд ли найдешь. И вот, они решили воплотить идею в жизнь. Но на этом не остановились.

«Потом увидели, что у нас неплохие просмотры в инстаграме и после того как вышли на работу, решили, что будем продолжать читать на русском языке. Сказок не сказать, что нет, но на казахском было очень мало в интернет пространстве и мы решили дополнить. Дополнили вот на русском», — рассказала библиотекарь Гульназ Асеткызы.

В библиотеке есть целый график, когда выходит та или иная сказка. Так, пересказы на казахском и русском языках обновляются каждую неделю по вторникам и пятницам. А зарубежные два раза в месяц.

«Последняя книга, последняя сказка, которую мы прочитали, называлась «Чудесный сад» Это сказка о дружбе, о такой крепкой дружбе, которую даже богатство не смогло бы сломить», — добавила Гульназ Асеткызы.

Для родителей и детей это интересно, уверены в библиотеке. Тем более, те сказки, которые тщательно отбирают сотрудники, малоизвестны. Но они несут в себе главные ценности — добро, любовь, дружбу и главное развивают детей.

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