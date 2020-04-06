Видеоуроки по 10 минут объяснили в МОН

Вице-министр образования Шолпан Каринова объяснила, почему телеуроки для школьников длятся по 10 минут вместо привычных 45, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Шолпан Каринова рассказала, что после просмотра видеоурока ученик получает определенные задания для самостоятельной работы.
По ее словам, учитель творчески подходит к созданию любого занятия.
«После просмотра учитель работает индивидуально с нашими учащимися. Плюс учителя могут дать ссылки на цифровые образовательные ресурсы, которые доступны на платформах, которые также были для этого подготовлены. На других ресурсах есть много ссылок», — пояснила вице-министр.
Трансляция занятий проходит на телеканале EL ARNA.
Трансляция видеоуроков начинается в 09.00 и завершится в 14.30. В среднем продолжительность одного занятия составит 10 минут.