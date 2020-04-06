Видеоуроки по 10 минут объяснили в МОН

Вице-министр образования Шолпан Каринова объяснила, почему телеуроки для школьников длятся по 10 минут вместо привычных 45, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Шолпан Каринова рассказала, что после просмотра видеоурока ученик получает определенные задания для самостоятельной работы.

«Это параграфы из учебников. Сама структура учебника такова, что подается материал, а после него — несколько материалов для того, чтобы закрепить пройденную тему. Это упражнения, задачи, тесты, контрольные и так далее. Педагоги это знают хорошо. Поэтому урок не состоит только из 10-минутного видео. После просмотра учитель спрашивает, как ученик справился и где не понял материал», — рассказала Шолпан Каринова.

По ее словам, учитель творчески подходит к созданию любого занятия.

«После просмотра учитель работает индивидуально с нашими учащимися. Плюс учителя могут дать ссылки на цифровые образовательные ресурсы, которые доступны на платформах, которые также были для этого подготовлены. На других ресурсах есть много ссылок», — пояснила вице-министр.

Трансляция занятий проходит на телеканале EL ARNA.

Трансляция видеоуроков начинается в 09.00 и завершится в 14.30. В среднем продолжительность одного занятия составит 10 минут.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.