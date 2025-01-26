Со столичного вокзала АО «Пассажирские перевозки» отправило поезд №3/4 «Астана-Алматы», который стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Поездка по маршруту занимает 17 часов, и на первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к сети в пути. Пассажиры смогли воспользоваться новым сервисом, чтобы позвонить близким через видеозвонки в WhatsApp, посмотреть видео на YouTube и посетить другие популярные интернет-сервисы. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен. Пассажиры отметили, что наличие интернета делает поездку более комфортной и интересной, особенно на длительных маршрутах. Интернет в поезде обеспечен с помощью современных спутниковых технологий. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

«Внедрение интернета в поездах — это важный шаг для развития пассажирских перевозок. Мы стремимся сделать путешествия удобными и соответствующими требованиям современного мира, где доступ к информации и общению играет ключевую роль. Этот проект позволит пассажирам оставаться на связи, работать и отдыхать одновременно. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис, начиная с подключения интернета на всех 15 маршрутах поездов Тальго» — отметил Председатель Правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

В рамках проекта внедрены мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в облачном хранилище, что повышает уровень контроля и безопасности. Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане — теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.