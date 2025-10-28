Национальный банк предложил обновить правила для уполномоченных банков и обменных организаций. Цель — повысить прозрачность операций с наличной валютой и ускорить контроль со стороны регулятора, сообщает uchet.kz

Ключевые изменения

Быстрее исправления в отчетах. Сокращаются сроки подачи корректировок: банки и обменные организации смогут оперативнее вносить правки, что ускорит анализ и надзор.

Расширенная отчетность по наличной валюте. Для уполномоченных банков вводится детализированная разбивка по операциям покупки и продажи иностранной наличности в разрезе каждой уполномоченной организации. Это позволит Нацбанку точнее видеть, где и в каких объемах реализуются доллар, евро и другая валюта.

Для клиентов обменников ничего не меняется

Свободная покупка и продажа валюты для граждан сохраняются. Новые требования касаются преимущественно внутренней отчетности и контроля за оборотом наличной валюты.

Актуализация терминов и ссылок

Терминология. В формулировках уточняются риски: вместо «и финансированию терроризма» вводится формулировка «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» — в соответствии с международными стандартами комплаенса.

Нормативные отсылки. Документ приводится в соответствие с последними изменениями законодательства:

обновлены ссылки в связи с принятием нового Налогового кодекса;

формы административных данных синхронизированы с Правилами представления административных данных из административных источников на безвозмездной основе.

Публичное обсуждение

Сроки: до 6 ноября 2025 года .

Площадка: портал «Открытые НПА».

Нацбанк приглашает всех заинтересованных направить замечания и предложения к проекту.

