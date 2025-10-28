Национальный банк предложил обновить правила для уполномоченных банков и обменных организаций. Цель — повысить прозрачность операций с наличной валютой и ускорить контроль со стороны регулятора, сообщает uchet.kz
Ключевые изменения
Быстрее исправления в отчетах. Сокращаются сроки подачи корректировок: банки и обменные организации смогут оперативнее вносить правки, что ускорит анализ и надзор.
Расширенная отчетность по наличной валюте. Для уполномоченных банков вводится детализированная разбивка по операциям покупки и продажи иностранной наличности в разрезе каждой уполномоченной организации. Это позволит Нацбанку точнее видеть, где и в каких объемах реализуются доллар, евро и другая валюта.
Для клиентов обменников ничего не меняется
Свободная покупка и продажа валюты для граждан сохраняются. Новые требования касаются преимущественно внутренней отчетности и контроля за оборотом наличной валюты.
Актуализация терминов и ссылок
Терминология. В формулировках уточняются риски: вместо «и финансированию терроризма» вводится формулировка «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» — в соответствии с международными стандартами комплаенса.
Нормативные отсылки. Документ приводится в соответствие с последними изменениями законодательства:
-
обновлены ссылки в связи с принятием нового Налогового кодекса;
-
формы административных данных синхронизированы с Правилами представления административных данных из административных источников на безвозмездной основе.
Публичное обсуждение
-
Сроки: до 6 ноября 2025 года.
-
Площадка: портал «Открытые НПА».
Нацбанк приглашает всех заинтересованных направить замечания и предложения к проекту.
В Костанае скончался основатель Муниципального духового оркестра Алексей Губенко
Прогноз погоды по Костанайской области на 28 октября
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.