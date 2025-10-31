Отображать сигналы и таймеры светофоров на онлайн-картах начали в Костанае и Караганде, и теперь опыт предлагают распространить по всей стране, сообщает kolesa.kz
На форуме Digital Bridge 2025 представили систему, которая в навигационных картах «Яндекс» отображает текущий сигнал светофора и обратный отсчёт до его переключения. По словам разработчиков, подобные решения уже используются в Китае, Южной Корее и России, а в Казахстане новинка запущена в пилоте: летом — в Костанае, а в сентябре — в Караганде.
На обновлённых картах водители видят цвет ближайшего светофора даже при ограниченной видимости и могут заранее планировать манёвр, что должно снизить риск ДТП. В перспективе система подскажет рекомендованную скорость для прохождения «зелёной волны» и поможет точнее прогнозировать заторы.
Урбанист Ерлан Сакенов считает, что масштабирование проекта может заметно разгрузить столичные магистрали:
«Если такую систему внедрить массово в Астане, магистрали можно разгрузить уже без строительства новых дорог. Представьте: транспорт движется синхронно, без хаоса на перекрёстках. Для столицы, где темп жизни растёт быстрее, чем инфраструктура, интеллектуальные светофоры — не роскошь, а необходимость. Это шаг к городу, который не просто красив, а действительно удобен, безопасен и предсказуем».
