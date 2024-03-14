Вина установлена. Озвучены детали расследования по факту гибели крановщика в Костанае

В прошлом году в Костанае на предприятиях было за зарегистрировано 104 несчастных случая, в 10 из которых погибли люди. Эти данные сообщили на специальном совещании. Озвучены детали расследования по факту, который произошел осенью в областном центре.

При проведении строительных работ произошло падение семиметрового строительного крана, в результате чего на месте происшествия погиб машинист. Сейчас по этому делу проводится специальное расследование.

«Там согласно заключению, установлена вина монтажной организации при монтаже крана. Но дело в том, что этот крановщик на момент этого несчастного случая уже у нас был уволен, есть заявление, допрошены его родственники, которые подтверждают, что он планирован переезжать на ПМЖ в Россию. Мы органам передали подлинник его заявления подписанное собственноручно на увольнение»,- сообщила юрист ТОО «ЖК Елена Д» Елена Марар.

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