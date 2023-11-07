Виновата колонка? Причины возвращения воды во дворы выясняют Костанае

Жители района Костанай-2 не согласны с результатом анализа, который показал, что дворы их домов топит грунтовая вода. Они уверены, что во всем виновата водоразборная колонка, именно после ее установки дворы стали превращаться в озёра.

Во двор дома Капии Нуржановой без резиновых сапог не пройти. Уже неделю женщина борется с водой, которая снова и снова возвращается. Капия Нуржанова живет здесь уже около 40 лет, такого осеннего паводка она не припомнит. Женщина уверена, что это коммунальная авария.

«Сначала я сама качала, потому, что все отказывались. Я качаю, вода прибывает. Я качаю, вода прибывает с четвертого проезда. Прям фонтаном. Но, никому дела нет. Не было такого здесь никогда. Это началось после того, как Спартака начали капали, кому-то воду проводили, после этого началось», — говорит жительница дома по улице Спартака Капия Нуржанова.

Напомним, в пятницу специалисты коммунального предприятия «Костанай-Су» брали пробы воды для лабораторного исследования. Результат показал, что дворы подтапливает не водопроводной водой, а грунтовой. Но местные жители с этим не согласны.

«Я считаю, что подтопление у нас не грунтовыми водами, а в связи с тем, что «Костанай-Су» в связи с ремонтными работами нарушили водопровод, и вся вода пошла под дома. Поставили колонку, все проблемы из-за этой колонки. Сейчас ее отключили и вода стала уходить», — говорит жительница дома по улице Спартака Светлана Генга.

После того, как подачу воды к колонке прекратили, как утверждают местные жители, вода во дворы поступать перестала. Но, чтобы убедиться в этом окончательно, специалисты намерены теперь подключить воду к колонке.

«На сегодняшний день мы обратно подключаем колонку и будем смотреть. И если подтопление будет этих домов, то значит да, авария, где-то подтекает труба. После этого мы только скажем ответ. На данный момент мы включим воду, чтобы вода пошла и если она снова начнет поступать во дворы, то значит утечка «Костанай-Су», — сказал руководитель отдела ЧС акимата Костаная Ерлан Кинебаев.

Накануне, на момент подготовки материала, результат эксперимента с колонкой был ещё не известен. Как отметил Ерлан Кинебаев, если всё таки выяснится, что виной всему была коммунальная авария, то жильцы подтопленных домов смогут провести независимую экспертизу и обратиться в суд для возмещения ущерба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.