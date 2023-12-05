Вину признаю и раскаиваюсь. 19-летнюю жительницу Костаная судят за обман пенсионеров на миллионы тенге

Согласно обвинению, в июне этого года у неких неустановленных лиц возник преступный умысел на хищение чужого имущества по специально разработанному плану. Они обзванивали пожилых людей, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали о вымышленных трагедиях, которые произошли с их близкими родственниками, предлагая свои услуги по оказанию помощи, вынуждали отдать им деньги.

Но, для перечисления им денег через костанайские банкоматы, им необходим был помощник. Таковым и согласилась стать 19-летняя Бахытгуль Дюсекина.

«7 июля около 00:00 Дюсекина осуществила вход в соцсеть Телеграмм, где начала переписку с неустановленным лицом под ником «ВОВА», который предложил работу, суть которой заключалась в том, что необходимо ездить на разные адреса, скрывать свою внешность, представляться другими именами, получать денежные средства и переводить их на разные счета. Заработная плата будет составлять 10% от полученных сумм. Дюсекина, разделяя преступные намерения другого лица согласилась на данные условия, тем самым вступила в преступный сговор», — говорит государственный обвинитель Даурен Дербисов.

За время своей деятельности под руководством телефонных мошенников Дюсекина, согласно обвинению, посетила шестерых жителей Костаная. В основном это были пенсионеры. Одна пожилая женщина отдала миллион тенге, чтобы выручить соседку, другая за подругу передала 400 тысяч. Две думали, что помогают дочерям, и отдали, одна 3 миллиона, вторая пенсионерка две тысячи и семь тысяч долларов. 87-летний Иван Каптёл, чтобы выручить внука, передал 200 тысяч тенге и 2 тысячи долларов. К пенсионерке Кузьминой Дюсекина наведывалась трижды за день. Мошенники раз за разом убеждали женщину в необходимости доплат, и она отдала сначала 5, потом 4, потом 3 миллиона тенге и 2 тысячи долларов.

«По неустановленному номеру карты, принадлежащей неустановленному лицу пополнила денежными средствами на сумму 12 миллионов тенге и 2 тысячи долларов США, оставила себе при этом, согласно заранее обговоренного преступного сговора 10% от общей суммы, и распорядилась ими по своему усмотрению», — сказал гособвинитель.

Дюсекину полицейские вычислили и задержали в дорогостоящем гостиничном номере, который она снимала четверо суток. Также у девушки были найдены 800 тысяч тенге. Получила она от «работодателей» ещё больше, но, как рассказали летом полицейские, потратила деньги на дорогой телефон, одежду и развлечения. Ей предъявлены обвинения в неоднократном совершении мошенничества в группе лиц.

«Я полностью согласна с обвинениями, полностью раскаиваюсь в содеянном», — говорит подсудимая Бахытгуль Дюсекина.

Общая сумма ущерба, нанесенного в том числе и действиями Бахытгуль Дюсекиной, превысила 20 миллионов тенге. На процессе начался допрос свидетелей.

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