Заболевание вирусом Нипах, случаи которого выявлены в Индии, может протекать без симптомов. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич, сообщает РИА новости.
От лёгких форм до смертельных осложнений
По данным ВОЗ, инфекция может проявляться по-разному — от субклинического течения до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита.
Пути передачи вируса
Вирус Нипах является зоонозным и передаётся человеку от животных, а также через заражённую пищу и при тесном контакте между людьми, включая внутрибольничные случаи.
Ситуация в Индии и меры реагирования
В середине января несколько медицинских работников в штате Западная Бенгалия заразились вирусом Нипах и были госпитализированы. На фоне сообщений о заболевших страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили санитарно-эпидемиологический надзор.
Почему вирус считают опасным
ВОЗ относит вирус Нипах к числу самых опасных в мире. Лекарств и вакцин против него не существует, а уровень летальности, по данным организации, составляет от 40% до 75%.
