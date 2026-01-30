USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Вирус Нипах остаётся без вакцины: смертность достигает 75%

pixabay.com

Заболевание вирусом Нипах, случаи которого выявлены в Индии, может протекать без симптомов. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич, сообщает РИА новости. 

От лёгких форм до смертельных осложнений

По данным ВОЗ, инфекция может проявляться по-разному — от субклинического течения до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита.

Пути передачи вируса

Вирус Нипах является зоонозным и передаётся человеку от животных, а также через заражённую пищу и при тесном контакте между людьми, включая внутрибольничные случаи.

Ситуация в Индии и меры реагирования

В середине января несколько медицинских работников в штате Западная Бенгалия заразились вирусом Нипах и были госпитализированы. На фоне сообщений о заболевших страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили санитарно-эпидемиологический надзор.

Почему вирус считают опасным

ВОЗ относит вирус Нипах к числу самых опасных в мире. Лекарств и вакцин против него не существует, а уровень летальности, по данным организации, составляет от 40% до 75%.



