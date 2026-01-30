Заболевание вирусом Нипах, случаи которого выявлены в Индии, может протекать без симптомов. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич, сообщает РИА новости.

От лёгких форм до смертельных осложнений

По данным ВОЗ, инфекция может проявляться по-разному — от субклинического течения до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита.

Пути передачи вируса

Вирус Нипах является зоонозным и передаётся человеку от животных, а также через заражённую пищу и при тесном контакте между людьми, включая внутрибольничные случаи.

Ситуация в Индии и меры реагирования

В середине января несколько медицинских работников в штате Западная Бенгалия заразились вирусом Нипах и были госпитализированы. На фоне сообщений о заболевших страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили санитарно-эпидемиологический надзор.

Почему вирус считают опасным

ВОЗ относит вирус Нипах к числу самых опасных в мире. Лекарств и вакцин против него не существует, а уровень летальности, по данным организации, составляет от 40% до 75%.

Коммунальные аварии в Костанае: временные отключения воды и тепла В Костанае 30 января 2026 года произошёл порыв водопроводной сети диаметром 200 мм по адресу...

Синтетические наркотики убивают быстрее: эксперты бьют тревогу Синтетические наркотики начали активно распространяться около 5–6 лет назад, однако за короткий срок превратились в...