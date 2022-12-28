«Вирусы поражают детей». Главный санврач обратилась к казахстанским родителям

Главный санитарный врач — вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом среди детей, передает Tengrinews.kz.

По словам вице-министра, в Казахстане с начала эпидсезона, с 1 октября, зарегистрировано 2,2 миллиона случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа, 65 процентов заболевших — дети до 14 лет.

«Еще одна отличительная черта этого эпидсезона, которая характерна также не только для нас, но и для всего мира, — это то, что высока циркуляция РС-вирусов: риновирусов и рино-синцитиальных вирусов. И у нас они тоже составляют большой процент, это риновирусы, от количества лабораторно подтвержденных — 43 процента и рино-синцитиальных — 70 процентов. Что характерно, эти вирусы в большей степени поражают детское население. В первую очередь детей до пяти лет. Поэтому у детей до пяти лет протекает более тяжело. По нашей статистике, у детей, у которых выделен рино-синцитиальный вирус и риновирус, они составляют в первом случае 81 процент, во втором случае — 65 процентов. Это особенности нынешнего сезона», — сообщила Есмагамбетова на брифинге СЦК.

Главный санитарный врач Казахстана обратилась к казахстанцам с просьбой уберечь детей от посещения мест массового скопления.