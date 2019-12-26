Високосный год: приметы и суеверия

Совсем скоро наступит 2020 год — год Белой Металлической Крысы, который будет високосным. И если хозяйка года по восточному календарю всячески благоволит всевозможным начинаниям, то слово «високосный» вселяет страх и трепет в обывателей, намекая на то, что в новом году лучше «не высовываться», сообщает zakon.kz с ссылкой на «Экспресс газета».

Что такое високосный год?

Високосный год — это год, который длиннее обычного на одни сутки. То есть в нем не 365, а 366 дней. Такая аномалия связана с тем, что за астрономический год наша планета проходит не ровно 365 суток, а немного больше. Вот за четыре года и набегает лишний день — 29 февраля. Вроде бы ничего страшного. Впрочем, с точки зрения астрономии и ретроградный Меркурий — всего лишь оптическая иллюзия, астрологи же придерживаются другого мнения.

Почему високосный год не сулит ничего хорошего?

Високосный год — и в частности 29 февраля — заработал дурную славу благодаря Святому Касьяну, известному еще со времен славянского язычества. По одной из легенд, он предал Бога, за что тот его наказал, приказав три года бить Касьяна молотком по голове, а на четвертый — спускать его на землю.

Еще одна легенда гласит, что наказание Бога сводится к тому, что у Касьяна именины только раз в четыре года. А по другому преданию, раз в четыре года, 29 февраля, Касьян оставляет свой пост у врат ада и тоже отправляется ходить по земле.

Все версии сходятся в том, что 29 февраля — счастливый день у Святого Касьяна и опасный для обычных людей. Ну а за 29 февраля — и весь високосный год.

Что нельзя делать в високосный 2020 год?

На протяжении всего високосного года не рекомендуется:

Начинать крупные дела. Продавать или покупать недвижимость, затевать ремонт, заключать контракты, принимать решения о смене работы или дополнительном образовании, переезжать, особенно — за границу.

Заключать брак и разводиться. Узаконив отношения в високосном году, супруги будут часто ссориться и расстанутся еще до конца года. Решение о разводе в високосном году тоже лучше не принимать. Возможно, вы поторопитесь и уже в 2021 году крепко пожалеете о содеянном.

Планировать ребенка и беременеть. Считается, что детям, зачатым в високосном году, выпадает гораздо больше трудностей на жизненном пути.

Путешествовать. Любое путешествие, даже в соседний город, — полно опасностей. По крайней мере, избегайте длительных перелетов с пересадками и экзотических стран, где вы никогда не были.

Заводить домашних животных. Скорее всего, они не приживутся: сбегут из дома или будут сильно болеть.

Отмечать праздник «первого зуба» у ребенка — иначе его всю жизнь будут преследовать проблемы со здоровьем.

Собирать грибы и ягоды, рыбачить. В високосный 2020 год постарайтесь свести контакты с природой к минимуму. К тому же считается, что в этот год грибы, ягоды и рыба вбирают в себя всю негативную энергию, которая успела скопиться в земле и воде за три предыдущих года.