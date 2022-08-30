Визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область имеет историческое значение

Ерлан ТЕМЕНОВ, аким Аулиекольского района: «ВИЗИТ ТОКАЕВА ДАСТ ИМПУЛЬС К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ»:
«Визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область и в частности, его участие в мероприятиях, посвященных 150-летию Ахмета Байтурсынова имеет историческое значение.
Эта дата отмечена в календаре юбилейных мероприятий ЮНЕСКО, а значит это не только праздник, но и большой комплекс мероприятий, направленных на улучшение благосостояния сельчан, усиление инвестиционной привлекательности региона, имеющего богатую культуру, с точки зрения уникальности природных источников, развития туризма, животноводства.
Полагаю, что это будет способствовать укреплению духовной составляющей жителей региона.
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