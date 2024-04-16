Визит Президента. Что пообещал костанайцам глава государства

Глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для того, чтобы преодолеть последствия наводнений, сообщает Акорда.
В свою очередь граждане выразили благодарность за своевременное спасение и оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Как рассказали жители, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала сплоченность народа. С первых дней стихийного бедствия неравнодушные люди, включая волонтеров, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, были вовлечены в оказание всесторонней помощи.
Президент сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.
В завершение Президент отметил, что в следующем году планирует посетить Аркалык для участия в мероприятиях, посвященных 140-летию известного казахского деятеля движения Алаш Миржакипа Дулатова.