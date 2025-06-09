СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый «визовый режим» с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы. Tengri Travel решил разобраться, что происходит на самом деле, какие изменения вступают в силу и как они повлияют на граждан Казахстана.

С 30 июня 2025 года Россия действительно изменит правила въезда в страну. Теперь для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль, который включает в себя сбор биометрических данных. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в России и подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Несмотря на бурные обсуждения в соцсетях, это не визовый режим в привычном понимании, а введение дополнительных требований при пересечении границы. Отмечается, что, согласно постановлению правительства России, граждане Казахстана по-прежнему могут беспрепятственно въезжать в Россию как авиарейсами из стран с регулярным пассажирским авиасообщением с Россией, так и через сухопутные пункты пропуска.

Согласно постановлению правительства России от 7 ноября 2024 года, Россия с декабря 2024 года начала поэтапный эксперимент по созданию цифровых профилей иностранцев. На первом этапе, с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, граждане Казахстана, въезжающие через четыре московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать отпечатки пальцев и изображение лица.

С 30 июня 2025 года эти правила начнут действовать во всех пунктах пропуска через границу России. Это означает, что все въезжающие в Россию граждане Казахстана будут обязаны проходить биометрическую идентификацию.

«На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца будет формироваться цифровой профиль», — объяснили в посольстве Казахстана в Москве.

Цифровой профиль можно будет создать через специальное мобильное приложение RuID, которое разработано как аналог «Госуслуг» для иностранцев. Через него можно будет сообщить о визите, оформить медицинскую страховку и получить доступ к другим сервисам.

Отметим, что на текущий момент приложение RuID пока недоступно для скачивания и использования. В телефонном разговоре представители посольства России в Казахстане сообщили, что приложение находится в стадии подготовки к запуску. Ожидается, что оно станет доступно ближе в ближайшее время. Представители посольства также порекомендовали следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Кто освобождается от сдачи биометрии

Казахстанцам рекомендуется заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы. Эксперимент не распространяется на:

детей младше 6 лет;

дипломатов и сотрудников международных организаций;

владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Будет ли въезд закрыт

Гражданам Казахстана рекомендуется перед поездкой проверять возможность въезда через специальный онлайн-сервис Министерства внутренних дел России. Для этого потребуется ввести личные данные и номер документа. В ответ система покажет, есть ли запрет на въезд.

Важно помнить: даже при отсутствии запрета от МВД въезд может быть ограничен по решению других ведомств — ФСБ, Минобороны, СВР и так далее.

«Согласно российскому законодательству гражданам иностранных государств, в том числе Республики Казахстан, в целях обеспечения безопасности и правопорядка может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию. Во избежание неприятных ситуаций в пунктах пропуска на государственной границе рекомендуем заблаговременно перед поездкой проверить свои данные на предмет разрешения на въезд в Россию на онлайн-сервисе», — подчеркнули в посольстве Казахстана в России.

Другие важные изменения

Регистрация по месту пребывания:

не требуется, если срок пребывания в России до 30 дней;

при нахождении от 30 до 90 дней обязательна регистрация в территориальном органе Министерства внутренних дел.

Сим-карты только по биометрии:

с 1 января 2025 года иностранцы смогут оформлять сим-карты только после сдачи биометрических данных. Ранее выданные сим-карты нужно будет переоформить до 1 июля 2025 года.

Медицинские требования:

иностранцам, находящимся в России более 90 дней, необходимо пройти обследование на наркозависимость, инфекционные заболевания (включая ВИЧ), сдать отпечатки и получить фотофиксацию. Повторная медкомиссия проводится по истечении срока действия справок.

Финансовые операции:

в России, как отметили в посольстве Казахстана, не работают карты Visa и Mastercard, выпущенные в Казахстане. Рекомендуется пользоваться системой «Мир» или переводами через Western Union, «Золотую Корону» и другие.

Провоз запрещенных веществ:

отмечается, что запрещен ввоз в Россию растений, содержащих наркотические вещества, в частности, гармалы (адраспана).

«Напоминаем, что в последнее время участился ввоз в Россию веществ, приравненных к наркотическим. В частности, в этот перечень входит растение гармала, или адраспан. За ввоз указанного наркосодержащего растения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет, а за крупную партию, провезенную группой лиц, – 8 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей (5 миллионов тенге)», — говорится в сообщении.

Коронавирус:

требование о наличии ПЦР-теста отменено, но сохраняется практика выборочного тестирования. Анкету прибывающего по-прежнему нужно заполнять.

Позиция МИД Казахстана

Мы отправили запрос в Министерство иностранных дел Казахстана по поводу новых правил.

«Обращаем внимание, что реализация государственной миграционной политики является внутренним делом каждой страны и определяется иностранными государствами самостоятельно. Уполномоченные органы страны вправе отказать иностранному гражданину во въезде на свою территорию по основаниям, предусмотренным законодательством этой страны. При этом иностранный гражданин вправе обратиться за разъяснением причин отказа в соответствующий компетентный орган страны лично или через своего представителя обжаловать такое решение в судебном порядке. В случае обращения наших граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Казахстана за рубежом им оказывается необходимая консульская помощь в соответствии с международным правом, законодательством Казахстана и иностранного государства», — отметили в ведомстве.

Что нужно сделать перед поездкой

Проверить отсутствие запрета на въезд на сайте Министерства внутренних дел России; Подготовиться к сдаче биометрии в пункте пропуска; Зарегистрироваться в приложении RuID (по возможности); Позаботиться о финансовых инструментах — оформить карту с системой «Мир»; Изучить правила провоза товаров и веществ; При длительном пребывании — пройти обязательную медкомиссию.

Таким образом, с 30 июня въезд в Россию для граждан Казахстана не запрещается, но сопровождается усиленными мерами контроля.

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