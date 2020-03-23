Визы продлят всем иностранцам, находящимся в Казахстане

Всем иностранцам, пребывающим на территории РК, будут продлены визы. К такому решению власти пришли в связи с введенным в стране режимом ЧП, передает NUR.KZ.

При этом, у иностранцев будут продлены не только визы, но также и рабочие разрешения, пишет МИД РК в своем Telegram-канале.

Таким образом, все иностранцы, которые пребывают в Казахстане, будут находиться в стране легально до 20 апреля.

Кроме того, на 30 дней будут продлены сроки пребывания в РК тех иностранцев, которые въехали в страну во время действия положения о безвизовом режиме. В ведомстве отметили, что по этому положению такой режим предоставлялся жителям 57 стран.

Следовательно, все эти люди не будут привлекаться к какой-либо ответственности, в том числе – административной. Само собой, при соблюдении новых сроков.

Напомним, неделю назад власти ввели в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) по причине коронавируса. Позже мы озвучили, как это повлияет на жизнь казахстанцев.

Также напомним, что с полуночи 19 марта в Алматы и Нур-Султане введен карантин. В связи с этим, в обоих городах были установлены еще более жесткие меры.

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