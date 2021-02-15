Вячеслав Дудник покидает пост руководителя управления здравоохранения Костанайской области

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, у Вячеслава Дудника сегодня последний рабочий день в должности руководителя областного ведомства.

Сегодня он провел онлайн-конференцию с главными врачами медицинских учреждения региона. Подвел итоги здравоохранения за 2020 и сообщил о планах. По его данным бюджет здравоохранения в 2021 году составит 75,2 миллиардов тенге. Предусмотрено 6 миллиардов тенге на оснащение медицинских организаций. В следующем году будет запланирован капитальный ремонт шести объектов здравоохранения. Текущий ремонт предусмотрен на 12 объектах здравоохранения.

«Я благодарен каждому из вас за совместную работу. Мы с вами действительно сделали много важных дел. Вы отличная команда. Успехов вам и вашим коллективам», — подчеркнул Вячеслав Дудник в разговоре с врачами.

Руководитель управления здравоохранения покидает свой пост по личной инициативе.

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