Вяло идёт сбор гуманитарного груза для Турции в Костанайской области

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции волонтеры Костанайской области объявили в конце прошлой недели. Причем формируют груз по списку уже работающих в Турции своих коллег.

Нужны товары первой необходимости — это средства гигиены, начиная от обычного мыла, и заканчивая одноразовыми пеленками и памперсами, необходимы так же одеяла, генераторы, спальные мешки, газовые походные плиты, раскладушки и палатки. Но пока спустя пять дней, отмечают организаторы, удалось собрать из этого списка лишь небольшую часть.

«Очень мало активности от Костанайской области, привезли вот только то, что, в основном, сами волонтеры собрали. Между собой скинулись, купили фонарики, зарядные, девушка из Карасуского района, у нее у самой трое деток инвалидов она передала гуманитарную помощь», — говорит координатор поисково-спасательного отряда «Дос» Олеся Логошиновачевская.

Самый большой привоз, отмечают волонтеры, был от Костанайской областной ревизионной комиссии, ее представители приобрели 39 походных газовых плит. При этом за эти дни организаторам удалось решить проблему доставки собранного груза в Турцию. Ранее не было известно, как можно быстро отправить собранную помощь пострадавшим.

«Нам сказали обратиться в департамент госдоходов. Они нам помогут сделать зеленый коридор на все товары на все что пойдет в Турцию. Молодой человек, безвозмездно, он сам оплачивает дорогу, готов отправить две фуры, но у нас не получается , 40 тонн мы не соберем», — объясняет координатор отряда.

Из необходимых 40 тонн товаров, а это обязательное условие для бесплатной отправки груза, волонтёры пока не собрали и 200 килограммов. Но время еще есть, волонтеры ждут всех желающих помочь костанайцев в трех точках сбора. В Костанае — это Алтынсарина 115 и 1 мая 151 и в г. Тобыл — Школьная, 45. Сбор будет идти еще пять дней.

Все подробности можно узнать по телефону +7 707 197 1848.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.