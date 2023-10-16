Вёз дебошира. Полицейский автомобиль попал в ДТП в Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
В ДП Костанайской области начата служебная проверка по факту ДТП с участием служебной автомашины в поселке Камысты
Сегодня, около 15.30 участковый инспектор Камыстинского отдела полиции, следуя с исполнения заявки с поселка Ливановка в районный центр, управляя служебной автомашиной, совершил опрокидывание в кювет.
В ходе разбирательств уже установлено, что полицейский выехал на заявку. Жительница поселка Ливановка просила принять меры к соседу, который длительное время употреблял спиртное и у него на этом фоне наблюдались признаки неадекватного поведения.
Участковый принял меры для доставления нарушителя на медицинское освидетельствование в районный центр и дальнейшего определения его на лечение.
Не доезжая до районного центра произошло ДТП, которое по предварительным данным могло произойти из-за того, что правонарушитель попытался помешать процессу вождения служебного автомобиля.
В результате ДТП, полицейский и пассажир с телесными повреждениями доставлены в районную больницу.
В настоящее время, данный факт зарегистрирован. В рамках служебного расследования, выясняются детали происшедшего. Также по данному факту будет принято и процессуальное решение.