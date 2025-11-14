Вечером 14 ноября в Костанайской области на 516-м километре автодороги Алматы–Екатеринбург полицейские заметили фуру, которая опасно виляла по трассе. Интуиция не подвела: за рулём оказался пьяный водитель, перевозивший 30 тонн бытовой техники из Костаная в Россию.
Когда инспекторы попытались остановить грузовик, водитель попытался скрыться — но увяз в грязи на обочине. Патрульный мгновенно среагировал, забрался в кабину, вынул ключи из замка зажигания и почувствовал сильный запах алкоголя.
Освидетельствование показало среднюю степень опьянения. Сам водитель признался, что перед рейсом «всего лишь выпил пива».
Благодаря профессионализму и решительным действиям сотрудников полиции, удалось предотвратить возможную трагедию на дороге. Ведь 30 тонн груза под управлением нетрезвого водителя — это риск для десятков жизней.
Теперь горе-водителю грозит 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет.
