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Вкладчикам разрешили переуступать депозиты, на которых имеются единовременные пенсионные выплаты

Фотография для новости Вкладчикам разрешили переуступать депозиты, на которых имеются единовременные пенсионные выплаты

Фотография взята с сайта tengrinews.kz

Порядка 240 тысяч вкладчиков Отбасы банка получили хорошую новость. Им разрешили хранить и накапливать на депозитах свои ЕПВ в течение 6 лет. Также теперь можно уступать депозиты с единовременными пенсионными выплатами супругам и близким родственникам.

Как было раньше?

Если вкладчик Отбасы банка пополнил свой депозит пенсионными излишками, то в течение 3 лет он обязательно должен был его использовать. То есть данный сберегательный счет нужно было непременно преобразовать в кредит. Если клиент банка не сделал бы это в указанный срок, то все его пенсионные излишки вернулись бы в ЕНПФ.
При уступке вклада своим близким, средства, имеющиеся на данном вкладе, возвращались в пенсионный фонд.

Какие последствия понесли казахстанцы, если бы неиспользованные  вернулись с депозита в ЕНПФ в течение 3 лет?

  • Пороги достаточности для использования пенсионных накоплений ежегодно повышаются. Поэтому был риск, что вернувшиеся по истечении трех лет пенсионные излишки с депозита в ЕНПФ, казахстанцы больше не смогли бы использовать
  • На все депозиты в Отбасы банке, в том числе и с наличием единовременных пенсионных выплат, ежегодно начисляется премия государства в размере 20 % (на сумму накопления за год, не превышающую 200 МРП). По закону, если в течение трех лет деньги с депозита снимаются, и он закрывается, то премия государства возвращается в бюджет. Поэтому у вкладчиков был риск, потерять начисленную премию государства.
  • В совокупности указанных последствий, граждане не успели бы решить свой жилищный вопрос в течение 3 лет, в том числе используя пенсионные излишки. Ведь по статистике, чтобы накопить на депозите необходимый первоначальный взнос и получить заем по низкой ставке, клиентам банка в среднем нужно шесть лет.

Когда истек бы срок использования ЕПВ на депозитах в Отбасы банке, без принятия изменений?

Срок хранения и накопления пенсионных излишков на депозитах в Отбасы банке исчисляется с даты поступления средств на сберегательный счет.

Впервые возможность пополнить депозиты в Отбасы банке пенсионными излишками у казахстанцев появилась 16 декабря 2021 года. И уже 17 декабря 2024 года, по истечении 3 лет, у многих из них был риск, что их единовременные пенсионные выплаты вернутся в пенсионный фонд.

Теперь они могут не волноваться и продолжить накапливать средства в течение еще дополнительных трех лет.

Какие еще нововведения коснулись использования ЕПВ на депозитах в Отбасы банке?

Разрешена уступка депозита с единовременных пенсионных выплат супругам и (или) близким родственникам. Ранее данная опция была запрещена Правилами использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

К близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители и усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки (согласно Кодексу РК о браке (супружестве) и семье).

При этом переуступка допускается только один раз. Например, муж переуступил свой депозит с наличием на нем ЕПВ своей жене. И на этом переуступка завершается. Жена переуступить такой депозит дочери уже не может.

Чтобы поддержать граждан в решении их жилищного вопроса, Отбасы банк направил соответствующие предложения в Министерство промышленности и строительства. Данное ведомство внесло изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Поправки вступят в силу по истечении десяти календарных дней после их публикации.

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