Вкладчики Отбасы банка, оформившие жилищный заём до 23 февраля 2023 года, не получат компенсации по депозиту

Что случилось. Владельцы депозитов в «Отбасы банке» лишатся премий в 10% от государства, если к 23 февраля 2023 году они будут соответствовать условиям для получения жилищного займа, сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова в своём блоге на портале «Открытый диалог».

Жалоба вкладчика. К главе банка обратился вкладчик, который рассказал, что в феврале 2023 года оценочный показатель по его ипотечному кредиту достигнет 20% и, как ему сообщили, система автоматически переведёт депозит в категорию жилищного займа. Это лишает вкладчика возможности получить компенсацию по депозиту. Мужчина назвал такой подход дискриминацией и попросил отменить автоматический переход на жилищный заём, чтобы сохранить депозит до 23 февраля 2023 года, передает informburo.kz

Позиция «Отбасы банка». Ляззат Ибрагимова в своём ответе сообщила, что все депозиты, открытые в банке, участвуют в программе защиты тенговых вкладов. Компенсация выплачивается на сумму вклада, действующего на конец операционного дня 23 февраля 2022 года включительно.

Компенсация не будет выплачена если:

Депозит был закрыт.

Заём, в котором депозит выступал в качестве залога, полностью погашен с расторжением депозита.

Произошёл переход на жилищный заём/оформлен жилищный заём по вкладу в период с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2023 года (включительно), включая автоматический переход;

Депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки (возмездная уступка).

Компенсации выплачиваются по вкладам, открытым до 23 февраля 2022 года (включительно), в том числе:

образованным в результате безвозмездной уступки прав по договору о ЖСС;

образованным в результате объединения вкладов;

предоставленным в обеспечение по промежуточному жилищному, предварительному жилищному займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам;

образованным в результате деления вклада.

«При закрытии депозита до 24 февраля 2023 года исключается возможность получения компенсации. Автопереход на жилищный заём не отменяется», – сообщила глава «Отбасы банка».

По её словам, условия и прогнозная дата получения жилищного займа указываются в графике платежей, который является частью договора банковского займа.

Почему это важно знать. Всего за 1,5 месяца (на 15 ноября 2022 года) заявления на выплату компенсации по своим депозитам в «Отбасы банк» подали 548 433 тысячи вкладчиков. Многие из них накопили на счетах большие суммы, соответственно, размер компенсации для них также будет ощутимой помощью для погашения займов. Вкладчики, которые лишаются компенсации из-за того, что их депозиты автоматически перейдут на жилищный заём, считают такую меру несправедливой. На момент подписания договора они не могли предвидеть введение программы защиты тенговых депозитов и подстроиться под необходимые сроки. Отсутствие возможности отсрочить переход на жилищный заём клиенты банка считают нарушением своих прав.