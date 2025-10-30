Осенним тёплым дням приходит конец. По данным Казгидромета, большую часть Костанайской области накрыл северо-западный циклон: уже в ближайшие выходные по региону пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина уточнила, что наиболее интенсивные осадки ожидаются 31 октября, причём «даже на севере области возможны сильные осадки». По её словам, 2–3 ноября на область выйдет ещё один, южный циклон, который «пройдёт своей северной, холодной частью».

В первой декаде ноября синоптики прогнозируют смешанные осадки — дождь со снегом — и постепенное понижение температуры. Ночью местами возможно –11…–16 °C, днём — до –6 °C . Самые холодные дни, добавила Шибаршина, вероятны во второй половине ноября: ночью –13…–18 °C, днём –6…–11 °C.

К середине месяца на улицах уже сформируется снежный покров. В целом температура ноября ожидается на 1 °C выше климатической нормы, количество осадков — в пределах нормы, а на северо-востоке области — несколько выше. Погода будет переменчивой: короткие тёплые периоды будут сменяться морозными днями.

Жителям региона рекомендуется учитывать ухудшение видимости из-за туманов и переход дорог в гололёд, планировать поездки с поправкой на непогоду и своевременно «переобуть» автомобиль.

Казахстанцы меняют национальность В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года 2 272 гражданина оформили документы в связи со сменой...

Неделями в очереди: депутат просит снять "искусственные" барьеры ОСМС Депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев направил запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, заявив о снижении доступности и...

Жильё на пенсионные выплаты: Минпром против пятилетнего запрета перепродажи Министерство промышленности и строительства Казахстана не поддержало инициативу «Отбасы банка» об ограничении перепродажи жилья, приобретённого...