Включила обогреватель. 3-летние двойняшки погибли, отравившись угарным газом в Костанайской области

28 апреля на встрече с населением в Астане министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин напомнил родителям, что оставление малолетних детей без присмотра чревато смертельной опасностью, сообщает zakon.kz.

Как рассказал глава МЧС, вчера в Узункольском районе Костанайской области произошла трагедия.

«Вроде семья не находилась на учете, как социально неблагополучная, но тем не менее мать оставила двух малолетних детей 2020 г. р. одних дома. Она включила электрообогреватель, который привел к короткому замыканию, возникновению пожара. Двое деток, к сожалению, погибли от отравления угарным газом в результате пожара на площади всего лишь 5 квадратных метров», — сообщил Юрий Ильин.

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