«Вкривь и вкось». Привести в порядок объекты наружной рекламы поручил аким Костаная

Особое внимание уделили сегодня на совещании с акимом Костаная наружной рекламе.

В городе установлено 237 стационарных стоек и практически половина из них находится в неприглядном виде, часть в плохом техническом состоянии или стоят пустые, другие не обеспечены подсветкой, а должны — согласно закону.

«Сотрудниками отдела проведен мониторинг на предмет соблюдения законодательства РК «О рекламе» на территории города обследовано 1685 объектов, вручено 1913 рекомендаций по устранению нарушений. За 22-ой год демонтировано 52 рекламные конструкции, установленные без разрешительных документов», — сообщила руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Гулсара Касыбаева.

Те, что демонтированы, были не стационарными, а лишь вывесками на фасадах зданий. Навести порядок в этом вопросе без промедлений поручили соответствующим службам. Кроме того, пересмотреть подход к наружной рекламе и сделать ее более современной. Опираясь на опыт больших городов устанавливать LED-стены или LED-экраны.

У нас LED-экраны раз-два и обчелся. Все по старинке. Вот, как в 2008 году был здесь замакима, как они были вкривь и вкось, так и стоят до сих пор. Давайте приводите в порядок», -подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

Конструкции и рекламные вывески, которые портят архитектурный облик города, которые содержатся в ненадлежащем виде, рекомендовали либо приводить в порядок, либо убирать вовсе. А сроки, на которые стационарные конструкции отдавались рекламщикам, предложено сократить с десяти лет, как сейчас, на год- два максимум, как это было ранее.

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