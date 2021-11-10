Владельцам 96 тысяч авто пересчитают налог на транспорт

Вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил, что владельцам 96 тысяч автомобилей пересчитают налог на транспорт. Такая норма предусмотрена в рамках обсуждаемых в Мажилисе поправок в Налоговый кодекс, передает Tengrinews.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, налог на транспорт по автомобилям, в народе называемым «Газелями», будет уплачиваться по ставкам, установленным в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это происходит сейчас. Норма коснется порядка 96 тысяч автомобилей. Ее предлагается сделать ретроспективной, она вступит в действие с 1 января 2021 года.

«Срок уплаты транспортного налога за 2021 год юридическими лицами истек 5 июля 2021 года. А у физических лиц и индивидуальных предпринимателей истекает 31 марта 2022 года. Поэтому возникает необходимость в перерасчете налогов для автовладельцев, уже оплативших его. Как будет организован перерасчет налога для тех, кто уже уплатил налог за 2021 год?» — спросила депутат на пленарном заседании Мажилиса. Вице-министр финансов Марат Султангазиев ответил, что сумма налога на транспорт для данных автовладельцев действительно уменьшается. «К примеру, при (объеме двигателя. — Прим.) 3,5 тысячи кубических сантиметров налог уменьшается со 136 тысяч до 20 тысяч. Эта норма вводится с начала 2021 года. Срок уплаты налога возникает только в следующем году. Поэтому до момента уплаты и начисления мы должны интегрировать наши информационные системы, именно поставить признак так называемый N 1. Как только этот признак будет, будут применяться ставки налогов уже по пониженным, то есть как к грузовому автомобилю. Если кто-то уже уплатил налог, будет перерасчет и по заявлению будет возврат налога«, — ответил Султангазиев. Законопроект одобрен в первом чтении в Мажилисе.

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