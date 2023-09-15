Владельцам каких машин сохранят налог в Казахстане

Упразднение налога на транспортные средства с сохранением платежа за автомобили с повышенным объёмом двигателя Миннацэкономики предложило внести в проект Налогового кодекса РК, сообщает kolesa.kz.

На пресс-конференции вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин сообщил, что пока обсуждается вопрос об упразднении налога на транспорт для авто с объёмом двигателя до 3.5 либо же 4 литров. При этом если включить транспортный налог в виде акциза в стоимость бензина, топливо должно будет подорожать на 14 тенге за литр.

«К примеру, возьмём автомобиль с объёмом 1.6 литра, небольшой Hyundai Accent, налог на который порядка 7 тысяч тенге, и Lexus 570, за который платят 700 тысяч тенге. Чтобы наездить транспортный налог через акциз, у маленькой машины потребление бензина будет намного больше. Сейчас владелец такого авто платит 7 тысяч, а через бензин, если мы поднимем стоимость на 14 тенге, в течение года он наездит на 30 тысяч транспортного налога. В то же время если машина с большим двигателем и большим транспортным налогом, то через бензин эта машина наездит уже на 300–350 тысяч тенге. Таким образом, в случае полной отмены транспортного налога и включения сбора в стоимость бензина снизится нагрузка на тех, у кого большеобъёмные транспортные средства», — пояснил вице-министр.

А машин с большими движками, по словам А. Амрина, в стране около 5 %, и получится, что 95 % автомобилистов будут нести за них налоговую нагрузку. Чтобы этого не произошло, для автомобилей, начиная с 3.5- или 4-литровых, и планируется оставить транспортный налог. При этом ставку налога должны будут понизить. Но на сколько, вице-министр не уточнил, но добавил, что транспортные средства с большим объёмом двигателя стоят дороже, и потому к ним будет применяться ещё и налог на роскошь.

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