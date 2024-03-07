Владельцам старых авто в Казахстане хотят снизить налог на транспорт

Для владельцев старых автомобилей хотят уменьшить сумму налога на транспорт. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената, сообщает Informburo.kz

У вице-министра финансов спросили, какие изменения, касающиеся налога на транспорт, предусмотрены в новом Налоговом кодексе. Он отметил, что изменения могут затронуть старый транспорт, который служит уже более 20-30 лет.

«Мы на уровне правительства с НПП «Атамекен» эти вопросы рассматриваем. Вопросов много. Но делать официальное заявление рано, потому что окончательное решение ещё не приняли. Но у нас есть вопросы к старому транспорту, которому уже более 20-30 лет. Мы предлагаем применять поправочные коэффициенты, чтобы они не облагались по таким же ставкам, как новые. Есть иные предложения, они направлены на уменьшение нагрузки на население. А если это дорогостоящий транспорт, это как раз налог на роскошь. Можно таким образом перераспределить налоговую нагрузку. Но это предложение, пока конкретного решения нет», – сказал Ержан Биржанов.

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