Владельцам старых авто в Казахстане вдвое снизят налог на транспорт

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, что ждет автомобилистов в рамках проекта нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Презентация проекта нового Налогового кодекса состоялась в НПП «Атамекен».

«Остановлюсь на том, что волнует нас всех, как физлиц: у каждого, например, есть машина, транспортное средство. Теперь по транспортным средствам для всех физлиц у нас будут пониженные ставки транспортного налога. Если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет — снижение в два раза, на 50% ставка налога будет снижаться», — сказал Амрин.

Второй момент, по словам вице-министра, касается пенсионеров.

«Для пенсионеров мы сокращаем ставку индивидуального подоходного налога, то есть пенсионеры платить подоходный не будут. Такие в основном предложения», — отметил вице-министр.

Отметим, что налог на транспортные средства – один из видов налогов, предусмотренных налоговым законодательством Казахстана, который должны платить собственники специфических объектов собственности — транспортных средств. Согласно п. 1 ст. 491 Налогового кодекса РК, объектами обложения транспортным налогом считаются все зарегистрированные в Казахстане транспортные средства, кроме прицепов.

Плательщиками налога считаются как физические, так и юридические лица. Среди физических лиц налог на транспорт уплачивают именно собственники объектов налогообложения — транспортных средств. При передаче машины в аренду налог платится владельцем, а не арендатором. Юридические лица платят налог на транспортные средства не только в том случае, когда они являются владельцами по праву собственности, но и при оперативном или хозяйственном управлении транспортным средством, например при лизинге.

Еще весной вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената рассказал, планируется ли пересматривать ставки транспортного налога в Казахстане. Тогда он акцентировал внимание на том, что рабочая группа обсуждает новшества и пока все на стадии предложений. И утверждать что-либо по снижению транспортного налога не стал.

@Автор: Айгерим АскароваЖанна Мусабаева

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