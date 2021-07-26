Владельцам временно ввезенных в Казахстан авто нужно вывезти их до 30 сентября

Сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза распространяются на автомобили и другие транспортные средства, временно ввезенные из иностранных государств физическими лицами для личных нужд, сообщает zakon.kz.

Как передает Комитет государственных доходов, такие сроки установлены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 год № 25.

Также приостановлено течение 18-месячного продленного срока в связи с пандемией, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию союза личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в союз, беженца, вынужденного переселенца, сообщают в комитете государственных доходов министерства финансов РК

В случае невывоза транспортных средств до 30 сентября таможенные пошлины и налоги будут подлежать уплате в полном объеме.

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