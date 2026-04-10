Владельцам животных ужесточают ответственность в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Изменения направлены на усиление ответственности владельцев и повышение безопасности населения, передает zakon.kz
Документ предусматривает ряд новых норм. В частности, вводятся требования по обязательному учёту домашних животных, а также уточняется понятие чипирования как способа их идентификации. Кроме того, устанавливаются более строгие правила разведения и содержания питомцев.
Особое внимание уделено работе с безнадзорными животными. Местные исполнительные органы получат расширенные полномочия по их отлову, временному содержанию и реагированию на случаи агрессии. Также закон закрепляет меры по регулированию их численности, включая возможность применения эвтаназии в предусмотренных случаях.
Помимо этого, исключается практика вакцинации бродячих животных за счёт бюджета, а также вводится обязанность передавать животных в пункты временного содержания, чтобы предотвратить их повторное появление на улицах.
Поправки также касаются смежных законов — уточняется компетенция акиматов и усиливается информационная работа по устройству животных в новые семьи. Основная цель нововведений — формирование ответственного отношения к животным и защита интересов общества.
Холодает и льёт: в Костанайской области ожидаются дожди и ветер
Бдительность банка спасла миллионы жительницы Костаная
