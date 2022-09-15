Владельцев каких ввезённых авто могут лишить прав после 18 сентября

Поправки в КоАП РК вступят в силу 18 сентября 2022 года. С этой даты статья 590 кодекса пополнится частью 2-1, наказывающей штрафом 20 МРП (61 260 тенге в 2022 году) или лишением прав на один год за повторное в течение года нарушение ПДД, выражающееся в управлении авто, не зарегистрированном в установленном порядке.

Новость об этом вызвала у водителей Казахстана главный вопрос: какие именно машины и их владельцы подпадают под ужесточённые нормы Адмкодекса? Попробуем разобраться.

Но начнём с того, что наказание за езду на незарегистрированных авто полагалось и ранее. Только штраф был меньше — 10 МРП (30 630 тенге в 2022 году), передает kolesa.kz Да и полицейские долгие годы смотрели на это нарушение сквозь пальцы. Стали проявлять они рвение только пару лет назад, когда под их внимание попали армянские авто, которым после дали возможность встать под жёлтые номера, и в 2021 году — с российскими, когда полиция выявила множество автомобилей на дорогах Казахстана, уже не имеющих регистрацию в РФ.

Новые поправки в Адмкодекс лишь позволят правоохранителям жёстче наказывать тех водителей, которые продолжают ездить по стране на незарегистрированных автомобилях вплоть до лишения водительского удостоверения. То есть теперь у полиции будут более весомые рычаги воздействия на нарушителей, а у автовладельцев — выше мотивация поставить машину на учёт в РК.

Теперь о том, что значит «авто, зарегистрированное в установленном порядке». Статья 66 закона «О дорожном движении» гласит, что владелец обязан «зарегистрировать автомобиль в течение 10 рабочих дней после приобретения на таможенной территории ЕАЭС или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезённых в Республику Казахстан на срок более одного года».

Статья 63 этого же документа также устанавливает, что обязательной государственной регистрации в РК подлежат автомобили, изготовленные у нас в стране, а также ввезённые в неё, «за исключением механических транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, участвующих в международном дорожном движении и ввозимых в Республику Казахстан на срок не более одного года».

То есть зарегистрированы в Казахстане в течение 10 дней должны быть машины, снятые с учёта в других государствах и ввезённые в страну для личного пользования, а также временно ввезённые в страну на срок более одного года.

К примеру, авто на грузинских «транзитах» после таможенной очистки должны встать на учёт в РК в течение 10 дней. Если продолжать на них ездить, то водителю будет грозить лишение с 18 сентября (после штрафа на первый раз, если не подействует).

С временно ввезёнными из России возникает больше всего вопросов. По закону раз в год такие машины нужно вывозить за пределы РК на 30 дней. Если же автомобиль не покинул границы страны в установленный срок, владелец также обязан его поставить на казахстанский учёт в десятидневный срок.

Но кто следит за этим пересечением границы? И по факту вывозят машины единицы. Пока нет информации, как поведут себя полицейские с росучётом с 18 сентября. Скорее всего, под флагом предложенной президентом амнистии жёстких отработок по нарушителям не будет. До выборов, по крайней мере. А далее? Власти уже заявляли, что под амнистию не подпадут автомобили, «ввезённые в Казахстан после 1 сентября текущего года, находящиеся в розыске по криминальным учётам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учёта в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов». Таким образом, владельцы данных машин — реальные кандидаты на лишение прав при повторном задержании.

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