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Владельцев оружия не будут наказывать за истекший срок хранения оружия в период ЧП

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COVID-2019 в Казахстане

2791 - зарегистрированно

720 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

Управление полиции города Костаная доводит до сведения, что граждане, у которых срок действия разрешений на хранение и ношение которых истекает в период режима ЧП, привлекаться к административной ответственности не будут.

В связи с введением ЧП на территории Республики Казахстан, целью которого является безопасность населения, обращение в органы внутренних дел, для получения разрешения на хранение, хранение и ношение при окончании срока действия, невозможно.

Для получения владельцу оружия необходимо было бы предоставить в ОВД, через портал «Электронного правительства», электронные копии медицинского заключения (посещение медицинского учреждения ) и справки о сдаче зачетов на знание правил безопасного обращения с оружием (посещение специального учебного центра), что в режиме чрезвычайного положения влечет угрозу жизни и здоровью граждан (риск заражения и распространения короновирусной инфекции).

С учетом изложенного и принимая во внимание, и согласно статьи 37 Кодекса об административных правонарушениях «причинение вреда охраняемым интересам Кодекса в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности непосредственно угрожающей жизни, здоровью данного лица или иных лиц, если опасность не могла быть устранена иным средствами и при этом не допущено превышения пределов крайней необходимости» не является административным правонарушением.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 526837.

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