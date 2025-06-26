В новом Налоговом кодексе предусмотрена скидка для налога на старые машины. Как сообщил Министр национальной экономики Серик Жумангарин, коснется она 4 млн автомобилей. Подробности читайте на NUR.KZ.
В новый Налоговый кодекс РК добавили налоговую скидку для старых автомобилей. По плану она должна начать действовать уже с 1 января 2026 года. Скидку дают поправочные коэффициенты, которые «привязаны» к возрасту автомобиля – чем старее машина, тем больше скидка.
Так, ожидается, что коэффициенты будут следующими:
- если машине от 10 до 20 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);
- если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).
При этом, как сообщил Министр национальной экономики Серик Жумангарин на пленарном заседании Сената, скидкой смогут воспользоваться владельцы 4 млн автомобилей.
«Уменьшили размер транспортного налога по четырем миллионам автомобилей. Старше 10 лет – 30%, старше 20 лет – 50%. Это позволит оставить «в карманах» граждан 30 млрд тенге», – сообщил министр.
@Автор: Илья Манаев
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